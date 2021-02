Monza, Brocchi: "Sfidare il Milan sarebbe emozionante"

Intervista a 360° rilasciata a four four two da parte del tecnico del Monza Christian Brocchi.

L’allenatore brianzolo non nasconde le ambizioni della società e afferma con convinzione che provare a conquistare la serie A è l’obiettivo principale della stagione. I giocatori che ha a disposizione sono tutti molto motivati, soprattutto uno che si chiama Balotelli. Proprio su Mario si vuole soffermare il mister monzese, confermando di aver trovato un ragazzo calmo e contento di essersi calato in questa nuova realtà. Ecco uno stralcio dell’intervista:

“Non mi nascondo mai, mi è stato chiesto di portare la squadra in Serie A perché l proprietà è ambiziosa come lo sono tutti i giocatori in rosa. Se dovessimo affrontare il Milan nella prossima stagione sarà qualcosa di emozionante, anche se ho giocato anche con altre squadre il Milan resta speciale, ce l’ho dentro da quando avevo nove anni, ma l’emozione più grande sarebbe aver regalato ai tifosi e alla città qualcosa di meraviglioso visto che questo club non ha mai giocato in Serie A. Ora però non ci poniamo limiti, abbiamo uno dei presidenti più vincenti di tutti i tempi e una volta conquistata la Serie A non ci fermeremo lì. – continua Brocchi parlando di Balotelli – Mario sapeva che avrebbe trovato un tecnico che lo conosce e io sono felice di averlo qui con noi. l’ho visto molto calmo e felice anche se non ha mai giocato in Serie B, ma è abituato a grandi palcoscenici, ma si è calato bene nella situazione e per questo quando è stato disponibile l’ho schierato dal primo minuto”.

OMNISPORT | 10-02-2021 16:17