Monza: Caldirola prima volta da ex contro il Benevento

Si avvicina il big match del campionato cadetto tra Benevento e Monza in programma domenica alle ore 18.30. Si affrontano due squadre in salute con i padroni di casa reduci dal successo esterno a Terni e dagli ospiti che provengono invece dal successo colto al Brianteo contro il Frosinone.

Uno dei protagonisti più attesi è Luca Caldirola, difensore oggi nelle fila del club brianzolo ma con un passato recente nella società Sannita. L’ex Werder Brema ha anticipato i temi del match nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Sarà un pomeriggio particolare: ritroverò tanti amici, ma per 90′ saremo avversari. A Benevento ho vissuto due anni e mezzo favolosi: gioie indescrivibili come la vittoria del campionato nel 2020 e la doppietta nel giorno del debutto in A”.

Il Benevento è una squadra da prendere con le pinze, uno su tutti è il giocatore a cui prestare più attenzione, ovvero bomber Lapadula.

“Purtroppo non esiste un segreto per fermarlo: è fortissimo e si conferma fuori categoria”.

Spazio, infine, ad un pensiero sul Monza reduce da dieci risultati utili consecutivi: “Ci hanno dato certezze. Ma dobbiamo dare seguito a questo movimento perché le avversarie sono tante e fortissime. Occhio anche al Parma che ha tutto per risalire”.

