Monza, cori per Berlusconi e applausi per l'omaggio dell'Udinese

Il Monza subisce il pareggio contro l'Udinese nei minuti di recupero ma l'attenzione è tutta per Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale a causa della leucemia.

08-04-2023 15:03

Il Monza ha sfiorato la vittoria contro l’Udinese, pareggiando 2-2 dopo il rigore nei minuti di recupero di Beto. Non è bastata la rimonta ai ragazzi di Palladino, che avrebbero voluto tanto conquistare i 3 punti per dedicarli al presidente Silvio Berlusconi, ricoverato da giorni all’ospedale San Raffaele per colpa della leucemia.

Udinese-Monza, il match

A sbloccare il match ci ha pensato Lovric, che lanciato da Walace a tutto campo si presenta davanti a Di Gregorio e non trema battendolo sul primo palo. Nella ripresa, nel giro di 10′, il Monza ribalta l’Udinese: prima con un tiro al volo di Colpani al 48′, poi col primo gol di Rovella in Serie A. Gli ospiti sfiorano il terzo gol, ma alla fine è Beto dal dischetto a chiudere i conti 2-2.

Berlusconi, cori dal Monza e omaggio dello speaker

Il risultato però è passato in secondo piano questa domenica per il Monza, l’attenzione dei tifosi era tutta per il presidente Silvio Berlusconi. Non sono infatti mancati cori da parte dei sostenitori presenti, dopo il bellissimo striscione apparso fuori dal San Raffaele: “Forza Silvio, Monza è con te“. Da brividi anche l’omaggio dell’Udinese, con un messaggio per il patron dei brianzoli anche da parte dello speaker dello stadio, al momento della lettura delle formazioni: grande applauso da parte di tutto lo stadio.

Le parole di Palladino

Prima della sfida, Palladino ha parlato così di Berlusconi: “Settimana di preoccupazione per il nostro presidente: lo amiamo e lo stimiamo perché ci permette di stare bene a Monza. Le voci che ci arrivano da Galliani che ci aggiorna ci dicono che è stazionario e sta migliorando. Vogliamo giocare con il cuore e con la testa e dargli una grande soddisfazione“. I 3 punti non sono arrivati, ma decisamente Berlusconi avrà apprezzato il cuore dei suoi giocatori.