Berlusconi, seconda notte in terapia intensiva: il bollettino e la leucemia, lo striscione dei tifosi del Monza

Silvio Berlusconi ha trascorso la seconda notte in terapia intensiva, all’ospedale San Raffaele ricoverato a causa di una polmonite. Una conseguenza possibile, da quanto emerge dal bollettino diffuso giovedì 6 aprile, della leucemia che gli è stata diagnosticata. Il presidente di Forza Italia e patron del Monza, nonché ex proprietario del Milan, sarebbe stato sottoposto a PET e prelievo del midollo a fine marzo durante il precedente ricovero.

Con lui la compagna, Marta Fascina, i figli che si sono susseguiti per fargli visita e il fratello Paolo.

Silvio Berlusconi: come sta, parla Tajani

Le ultimissime informazioni su Berlusconi arrivano da Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicinissimo al presidente: “Silvio Berlusconi è un leone, fisicamente forte, vogliamo essere ottimisti”, ha detto intervenendo ad Agorà su Rai 3, nell’intento di rassicurare sulle condizioni del numero uno di Forza Italia.

“Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene. Le notizie sono positive, reagisce alle cure, mi auguro possa guarire il prima possibile”, ha spiegato Tajani, che racconta anche il colloquio telefonico avuto ieri con l’ex Presidente del Consiglio:

“Aveva una voce forte e squillante. Come al solito ci ha incoraggiato tutti, durante il Consiglio dei ministri ha chiamato Meloni e Salvini, segue quello che accade, noi stiamo lavorando in maniera seria, l’attività organizzativa del partito e la campagna elettorale per le amministrative continuano, stiamo tutti lavorando e seguendo con amicizia e affetto il percorso della malattia”.

Berlusconi, come si evince dall’inequivocabile bollettino medico firmato dal suo medico di fiducia, il prof. Alberto Zangrillo, è portatore da tempo di leucemia mielomonocitica cronica.

Fonte: ANSA

Lo striscione di sostegno dei tifosi

Tra i messaggi giunti in segno di vicinanza c’è anche quello dei tifosi del Monza: i sostenitori del club brianzolo hanno voluto testimoniare sostegno a Berlusconi con uno striscione affisso sulle cancellate esterne dell’ospedale San Raffaele.

“Forza Silvio! Monza è con te”, il messaggio firmato C.D.P, Curva Davide Pieri, la sigla degli ultras del Monza.

Dalla Puglia, il noto sostenitore del presidente Marco Macrì (il quale si è fatto tatuare la firma dell’ex premier) staziona davanti all’ingresso del nosocomio di via Olgettina accanto a un poster elettorale di Forza Italia. Partito da Alliste, in provincia di Lecce, è giunto a Milano per sostenere il patron del Monza ed ex proprietario del Milan.

“Sono venuto qui apposta – spiega all’ANSA -, in certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è un amico come gli altri. Senti proprio quella spinta dal cuore: non è politica e non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia. Lo andrei a trovare anche se fosse al Polo nord perché come Silvio non c’è nessuno. È sempre stato un punto di riferimento”.

Fonte: ANSA

Il bollettino medico

Dopo conferme e smentite, è stato diramato un primo bollettino su come sta, a distanza di quasi un giorno e mezzo dal ricovero: un testo molto tecnico che, però, rivela la causa principale dello stato di indebolimento generale del patron del Monza, la leucemia.

Ecco il bollettino integrale diffuso dal San Raffaele giovedì 6 aprile e firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri:

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti.”, si legge nel testo.

Il bollettino medico è stato anticipato da un lancio dell’agenzia ANSA che ha sottolineato come l’ex premier è vigile e stia seguendo le terapie.

Berlusconi ha iniziato la chemioterapia

L’ex presidente del Milan, stando all’ANSA, avrebbe iniziato nel corso di questo ricovero anche la chemioterapia per la forma di leucemia che gli è stata diagnosticata e per la quale si sta sottoponendo a cure specifiche, presso il nosocomio di via Olgettina.

La carenza di ossigeno ha messo sotto stress l’apparato cardiovascolare e quello respiratorio (Berlusconi è stato colpito da infezione polmonare).

La nota di Forza Italia

In una nota, Forza Italia ha riportato che “Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi!‘. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”.

Mercoledì 5 aprile secondo quanto riferito dal coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri, a causare il ricovero sarebbe stata “un’infezione non risolta”, ma Berlusconi è vigile “e parla”.

Il nuovo ricovero al San Raffaele

Il leader di Forza Italia e patron del Monza, arrivato nel nosocomio di via Olgettina già lunedì della scorsa settimana per un appuntamento programmato, riporta ANSA, è stato dimesso nella tarda mattinata di giovedì 30 marzo dopo aver effettuare una serie di accertamenti anche sui dolori alla schiena che lo affliggerebbero da qualche tempo.

Poi il rientro ad Arcore, gli scatti e i post che lo vedevano sorridente ritratto davanti al suo campo di tulipani, prima del nuovo ricovero.

Fonte: ANSA

I dolori accusati dal presidente

L’ex presidente del Milan, 86 anni compiuti a settembre, la settimana scorsa si sarebbe sottoposto ad alcuni controlli di routine e si sarebbe poi prolungato il ricovero per approfondire.

Per Berlusconi, l’ultimo ricovero ospedaliero risale a fine gennaio 2022, per curare una infezione delle vie urinarie, particolarmente importante. Una degenza seguita a quelle causate dalle complicazioni determinate dal Covid-19 e a gennaio 2021 quando era stato preso in carico d’urgenza nel Principato di Monaco dopo presunti problemi cardiaci (Berlusconi ha avuto anche in precedenza problemi cardiaci alla valvola e di aritmie).

Poi, ad aprile di quasi due anni fa ormai, il presidente era stato costretto a un ricovero di quasi un mese a causa degli effetti postumi del virus, oltre ai controlli programmati ai quali si sottopone ciclicamente dietro stretta osservazione del prof. Zangrillo.

