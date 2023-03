Mike Maignan, portiere del Milan, si prende i titoli di giornali dopo la straordinaria prestazione contro l’Irlanda: in Francia lo esaltano e i tifosi rossoneri puntano su di lui per il finale di stagione

Mike Maignan è sempre più Magic. Il portiere del Milan conferma ancora una volta tutto il suo straordinario talento con la maglia della Francia. Il numero uno ha giocato una gran partita contro l’Irlanda con uno strepitoso intervento a una mano che ha salvato i suoi: una parata che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web scatenando anche la reazione dei tifosi rossoneri.

Milan, Maignan punta a uno straordinario finale di stagione

La stagione del Milan è stata come un ottovolante: un fantastico inizio di campionato con la rincorsa al secondo scudetto consecutivo poi la pausa delle nazionali che ha tolto il ritmo alla squadra di Pioli che ha vissuto mesi complicati perdendo progressivamente contatto con la vetta della classifica, ed ora comincia la bagarre per guadagnarsi un posto nella prossima Champions. Maignan potrebbe essere una risorsa fondamentale in questo finale di stagione per riuscire ad agganciare una delle prime quattro posizioni e sarà fondamentale il portiere francese anche nei quarti di finali di Champions League.

Milan, Maignan in costante ripresa dopo la lunga assenza

Non è da sottovalutare l’impatto che l’assenza di un portiere come Mike Maignan ha avuto sul Milan e sui suoi risultati nel corso di questa stagione. Il numero uno francese ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dopo l’avvio di campionato, con il rientro avvenuto solo a febbraio. Un’assenza di peso per un portiere che con le sue capacità può portare dei punti alla sua squadra. Stefano Pioli fa affidamento proprio su questo aspetto in vista del rush finale della stagione a cominciare dalla doppia sfida di Champions ai quarti contro il Napoli, dove a fare la differenza saranno i particolare e il talento individuale con Maignan che potrebbe sigillare la sua porta contro il forte attacco avversario.

Maignan: i tifosi del Milan si affidano a Magic Mike

I tifosi del Milan sono letteralmente esaltati dopo la prestazione di Maignan contro l’Irlanda: “Mi avete deriso per aver detto che è il più forte al Mondo. Vi concedo di deridermi ora, se volete, perché vi dico il portiere più forte nella storia del calcio”, dice Mark. Ma c’è anche chi lancia un piccolo avvertimento alla dirigenza milanista come Supersonico che scrive: “Da questo momento gli occhi dell’Europa sono su Maignan. Una dirigenza capace gli prolunga immediatamente il contratto di 2 anni”. Mentre Gianluca pensa ai prossimi impegni: “Spero, da vecchio tifoso rossonero, che di queste parate ne tenga in serbo anche contro il Napoli. Ce ne sarà bisogno”.