Monza, Cragno ai saluti: può scendere in Serie B

06-01-2023 21:35

Retrocesso in B con il Cagliari al termine della scorsa stagione e relegato al ruolo di riserva nella nuova avventura al Monza, dove è approdato in prestito dai rossoblù. Alessio Cragno non sta vivendo certo il momento più fulgido della propria carriera, ma si prepara ad un nuovo trasferimento a gennaio.

Il portiere fiorentino, momentaneamente uscito dal giro della nazionale, si è ritrovato a fare da 12° di Michele Di Gregorio, vedendo il campo solo in Coppa Italia. I brianzoli sono pronti ad assecondare la richiesta del giocatore di cambiare aria, promuovendo il promettente Sorrentino come secondo portiere, ma la società di Silvio Berlusconi non è intenzionata a rinforzare concorrenti dirette per la salvezza in Serie A: nessuna possibilità, quindi, che Cragno finisca allo Spezia, a caccia di un portiere per tamponare le lunghe assenze di Dragowski e Zoet.

Tra le soluzioni papabili è quindi spuntata quella che conduce alla Reggina: la squadra di Filippo Inzaghi è a caccia di un portiere di livello e di esperienza per rinforzare l’organico in chiave lotta promozione in Serie A ed è pronta a trattare con il Cagliari. In alternativa a Cragno gli amaranto pensano all’ex Nicolas e a Salvatore Sirigu, attualmente al Napoli e nel mirino anche dello stesso Spezia e proprio del Cagliari.