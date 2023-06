Monza, idea Ibrahimovic. Palladino: "Un campione, valuteremo"

Il tecnico dei brianzoli sullo svedese: "Un grandissimo calciatore e tutti i grandi giocatori sono ben accetti".

Nell’ultima conferenza stampa della stagione, Palladino ha parlato così del suo rinnovo: “Voglio ringraziare la società. Tra di noi c’è sempre stata grande stima e fiducia, non potevo non restare un’altra stagione qui a Monza. Abbiamo creato una grande famiglia. Prossimo anno? Non abbiamo parlato di giocatori con Galliani, ne parleremo da lunedì mattina e inizieremo a programmare”.

C’è intanto un’ipotesi molto interessante di mercato: “Ibrahimovic? Zlatan è un campione, un grandissimo calciatore e tutti i grandi giocatori sono ben accetti. Valuteremo tutto, a 360 gradi. Per i grandi campioni è ovvio che ci sia sempre spazio”.