Monza imbattuto, Stroppa contento a metà

Secondo pareggio stagionale per il Monza, che a Ferrara mantiene l’imbattibilità grazie al prezioso gol di Carlos Augusto che ha risposto alla rete di Lorenzo Colombo.

Giovanni Stroppa è soddisfatto per la prestazione della squadra contro la Spal: “Dal ventesimo abbiamo preso in mano il gioco, poi nel secondo tempo siamo entrati in pieno controllo. Peccato per le tante occasioni non concretizzate, abbiamo palleggiato bene ma dovevamo essere più cinici” le parole del tecnico lodigiano riportate da ‘Monza-news.it’.

I brianzoli hanno segnato solo due reti in tre gare, ma Stroppa non è preoccupato: “Sono molto soddisfatto perché la squadra sta iniziando a lavorare come vogliamo. Dovrei essere preoccupato perché abbiamo segnato poco finora, ma abbiamo creato tanto e sono fiducioso”.

Infine sui nuovi: “Si è vista la qualità di giocatori come Barberis, e dei nuovi Valoti e Mazzitelli, al di là del fatto che la loro condizione non è ancora ottimale. La squadra inizia a girare bene attorno a loro”.

OMNISPORT | 11-09-2021 19:28