Monza, ko 1-0 in amichevole contro il Lugano

10-12-2022 16:28

Allo stadio Cornaredo il Lugano supera 1-0 il Monza nella prima amichevole invernale dei biancorossi. Debutto dal primo minuto in porta per l’ex Pescara classe 2002 Alessandro Sorrentino, che al 18′ para un rigore a Celar e si rende protagonista con un altro paio di parate nel primo tempo. Il Monza, reduce da giorni di intenso lavoro a Monzello, si fa vedere con il piazzato di Pessina, respinto dal portiere ticinese, che si ripete anche sul tentativo di Filippo Ranocchia. Il gol partita arriva al 35′ ed è una gran conclusione al volo da fuori di Bottani, su cui nulla può Sorrentino. Nella ripresa Mister Palladino concede spazio ai giocatori inizialmente in panchina tra cui Gytkjaer che al 70′ colpisce il palo con un gran destro in corsa. Entra anche Vignato, che al 88′ ispira per Bondo: la conclusione a giro del centrocampista non inquadra la porta. Vince 1-0 il Lugano; il Monza tornerà in campo giovedì 22 dicembre alle 19 nell’amichevole di Lione.

Questa la formazione schierata da Raffaele Palladino: Sorrentino (dal 1′ st Di Gregorio), Marlon (dal 1′ st Antov), Caldirola (dal 14′ st Donati), Carboni (dal 14′ st Barberis), Ciurria (dal 14′ st Machin), Ranocchia (dal 1′ st Rovella), Pessina (dal 1′ st Bondo), Carlos Augusto, Colpani (dal 27′ st Vignato), Caprari (dal 1′ st Valoti), Petagna (dal 14′ st Gytkjaer).