Monza, Pablo Mari in campo a meno di due mesi dall'aggressione

23-12-2022 12:56

Il Monza ha vinto 2-1 l’amichevole di prestigio contro il Lione. Le reti di Mota e Caprari, ma la gioia più grande è stata rivedere in campo, nel finale di partita, Pablo Mari, giocatore che era stato accoltellato nel corso di un’aggressione 56 giorni fa ad Assago, alle porte di Milano. Marì ha dovuto sottoporsi a un’operazione chirurgica per riparare i tessuti della schiena danneggiati. Poi il percorso di recupero, fino al ritorno in campo .

Il tabellino dell’incontro

LIONE (4-3-1-2): Lopes; Gusto (9′ st Carlos Silva), Diomandé, Lukeba, Henrique; Caqueret, Thiago Mendes, Tolisso; Aouar; Lacazette, Dembelè. All. Blanc

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon (34′ st Carboni), Caldirola (33′ st Pablo Marì), Izzo (27′ st Antov); Donati (33′ st D’Alessandro), Rovella, Pessina (43′ st Barberis), Carlos Augusto; Ciurria (34′ st Machin), Petagna (16′ st Caprari), Dany Mota (27′ st Gytkjaer). All. Palladino

Gol: 36′ pt Dany Mota (M), 19′ st Caprari (M), 47′ st Lukemba (L)