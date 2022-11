05-11-2022 13:40

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona valida per la 13° giornata di Serie A.

Monza e Verona si sono affrontate 42 volte in Serie B, anche se la più recente risale alla stagione 1998/99 (vittoria 1-0 per il Verona in casa il 23 maggio 1999) – 18 i successi lombardi, contro i 10 veneti, con 14 pareggi a completare il quadro nel campionato cadetto.

Queste le parole di Palladino:

“Quella contro il Verona sarà una gara di spessore, serve mettere dentro qualcosa in più rispetto a come ci siamo presentati contro il Bologna. Abbiamo bisogno di intensità, serve conquistare i duelli dato che sarà una partita difficile. Ho visto bene i ragazzi in settimana e sono certo che faremo una bella gara. Mi aspetto tantissimo sia da chi scende in campo dall’inizio ma anche dai subentranti. Il modulo? C’è opportunità di variare, pure a partita in corso. Vediamo da tre sconfitte, ma provo a stare tranquillo. Non possiamo passare dall’essere bravi all’essere scarsi, oppure dal non avere problemi ad averne troppi. Capisco che è difficile mantenere l’equilibrio. Siamo una neopromossa, dobbiamo pensare gara dopo gara”.