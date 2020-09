Monza-SPAL senza gol: Berisha salva gli estensi

L’attesissima prima in Serie B del Monza targato Berlusconi-Galliani è uno 0-0 in quello che, alla lunga, potrebbe rivelarsi uno scontro diretto per la promozione. La SPAL di Marino esce indenne dal Brianteo, nonostante tanti rischi corsi soprattutto nel secondo tempo.

Brocchi fa subito all-in coi nuovi acquisti: Donati, Barberis, Colpani, Maric e Gytkjaer partono tutti dal primo minuto, con Boateng in tribuna a seguire i compagni. I brianzoli controllano il gioco rendendosi anche pericolosi dalle parti di Berisha, ma senza riuscire a trovare il varco giusto. Un paio di occasioni, firmate Maric e Paletta, chiamano il portiere ex Atalanta e Lazio, che risponde presente.

Nel secondo tempo la gara è più viva e l’intensità inizia a salire. Al giro di boa due pali, uno per parte: D’Alessandro da fuori e Armellino di testa. La partita, però, non si sblocca. Anche se la grande occasione per il Monza arriva all’82’, dal dischetto: Gytkjaer, però, incrocia male e a mezza altezza, trovando le mani di Berisha. La SPAL regge sulle spalle del suo portiere, decisivo anche nel finale per negare al Monza la prima vittoria in B.

MONZA-SPAL 0-0

Marcatori: –

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Armellino (73′ Frattesi), Barberis, Colpani (59′ Barillà); Machín (90+1′ D’Errico); Maric (73′ Mota), Gytkjaer (90+1′ Finotto).

SPAL (3-4-3): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Missiroli, Valoti, D’Alessandro (66′ Sernicola); Brignola (46′ Jankovic), Floccari (66′ Paloschi), Strefezza.

Arbitro: Daniele Orsato

Ammoniti: Maric (M), Valoti, D’Alessandro, Salamon, Strefezza, Sernicola (S).

Espulsi: –

OMNISPORT | 25-09-2020 18:57