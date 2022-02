Monza, Stroppa: "In arrivo fase molto complessa della stagione"

03-02-2022 13:15

C’è davanti un girone di ritorno intero per centrare l’obiettivo stagionale. Il Monza proverà a fare il salto che non gli è riuscito lo scorso anno. I brianzoli sono al sesto posto in classifica e si stanno preparando al derby lombardo contro la Cremonese.

il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha fatto il punto della situazione in vista della fase finale della stagione a seguito della chiusura del mercato: “Stiamo lavorando per mettere tutti nelle migliori condizioni e affrontare al meglio la parte decisiva del campionato.”

In settimana è arrivata anche la visita di Adriano Galliani… “È stata molto gradita da parte di tutti, d’altro canto sentiamo sempre la vicinanza dei nostri dirigenti e inizia una fase molto impegnativa per noi. Nel prossimo mese avremo otto gare di fila. A partire dalla trasferta di Cremona, molto complicata, con una squadra che sa giocare in tanti modi, ha tante individualità importanti ed è pure migliorata sul mercato. Ma anche noi non siamo gli stessi dell’andata, siamo più maturi calcisticamente”.

