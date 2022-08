Monza: ufficiale il prestito di Rovella dalla Juventus

31-08-2022 15:37

Aveva chiesto altri rinforzi Giovanni Stroppa ed è stato accontentato. Dopo un avvio di campionato difficile, i brianzoli mettono a segno un altro colpo di mercato importante.

Il Monza infatti prende in prestito dalla Juventus fino a Giugno 2023, Nicolò Rovella. In mattinata, il giocatore di proprietà bianconera, ha svolto le consuete visite mediche alla clinica Columbus, poi a casa di Galliani è avvenuta la firma del contratto con la formula del prestito secco per un anno.

Rovella, 20 anni, sbarca in Brianza dopo una trattativa condotta per diverse settimane con la Juventus, che aveva congelato l’affare in attesa di sviluppi su Leandro Paredes, ora definitivamente in arrivo dal Psg, alla corte di Massimiliano Allegri.

