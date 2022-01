Morant rialza i Grizzlies, i Lakers vincono a fatica

22-01-2022 09:01

Nella notte del sorpasso dei Nets sui Bulls al vertice della Eastern Conference non mancano i risultati sorprendenti.

A partire dal ko interno dei Sixers, sorpresi dai ritrovati Clippers, protagonisti di una folle rimonta dal -24 del terzo quarto. Non basta il solito Embiid, autore di 40 punti con 15/25 dal campo.

Sussulto invece dei Lakers, che però devono faticare più del previsto per domare i Magic: decidono i 29 punti del solito LeBron James, ma anche la tripla doppia sfiorata dal ritrovato Russell Westbrook (18 punti, 11 rimbalzi e 7 assist). Successo sofferto anche per Golden State, che resta sulla scia dei Suns ad Ovest: uno Steph Curry in ripresa, autore di 22 punti, guida la rimonta dei Warriors dal -9 a cinque dalla fine.

Si rialza Utah così come i Grizzlies, che fanno il colpo a Denver. Ja Morant vince la sfida tra giganti contro Nikola Jokic: 38 punti per la stella di Memphis, quarta tripla doppia in fila per il serbo, con 26 punti, 11 rimbalzi e 12 assist

Cadono anche i Celtics, sconfitti a domicilio da Portland, così come Miami, piegata in volata da Atlanta (priva dell’infortunato Gallinari) al terzo successo di fila.

I risultati della notte:

Orlando Magic-Los Angeles Lakers 105-116

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder 121-98

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 101-102

Boston Celtics-Portland Trail Blazers 105-109

Atlanta Hawks-Miami Heat 110-108

Washington Wizards-Toronto Raptors 105-109

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 94-90

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets 102-117

Utah Jazz-Detroit Pistons 111-101

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 118-122

Golden State Warriors-Houston Rockets 105-103

