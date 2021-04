Morata: "C'è chi vuole criticare sempre"

Lo aveva detto anche Pirlo nella conferenza stampa prima di Juventus-Genoa. Ad una domanda sullo stato di forma di Alvaro Morata, il tecnico della Juventus, aveva risposto: “Gli manca il goal”. Detto, fatto. Morata, in effetti, prima del Genoa aveva segnato appena tre goal negli ultimi quattro mesi, alcuni dei quali a dire il vero passati ai box causa un fastidioso virus che lo aveva debilitato.

Adesso però Morata pare aver superato il momento no, sta molto meglio ed è pronto a conquistarsi la conferma: il gol contro il Genoa ne è la prova. Una rete che sa di liberazione, anche se Morata durante l’intervallo ha rispedito al mittente le critiche piovutegli addosso nelle ultime settimane. ” No, non sono in difficoltà, sto facendo tanto lavoro per la squadra, chi lo vuole vedere che lo veda, chi non vuole vederlo, critichi come sempre, a me non interessa. È un goal in più”.

I gol segnati fino ad ora dal giocatore spagnolo in serie A sono 8, bottino che permette a Morata di eguagliare il suo record di marcature nel campionato italiano quando mancano ancora otto giornate alla fine. Prima della gara contro il Genoa, peraltro, Fabio Paratici i ntervistato da ‘Sky Sport’ non ha escluso la permanenza di Morata alla Juventus anche nella prossima stagione. “ La situazione di Morata ha tante porte aperte. Sicuramente è un giocatore che a noi ha dato molto, sta dando molto, su cui puntiamo, perché anche lui ha un certo tipo di mentalità, di atteggiamento ed è un ragazzo serio, che sono le basi per cui abbiamo creduto sempre in Alvaro”.

Il riscatto definitivo resta comunque difficile, mentre sembra più probabile il rinnovo del prestito per cui la Juventus dovrebbe versare altri 10 milioni di euro all’Atletico Madrid.

OMNISPORT | 12-04-2021 12:54