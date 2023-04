Morbidelli rinasce nella sprint race: "Ma non posso gasarmi troppo"

Il pilota romano: "È stata una bellissima sensazione tornare lì davanti ed essere primo, anche se per poco tempo".

01-04-2023 22:26

Dopo l’ottima sprint race, Morbidelli ha sorriso per il quarto posto: “È stata una bellissima sensazione tornare lì davanti ed essere primo, anche se per poco tempo. Lottare con i top rider e avere questa sensazione di poter fare qualcosa di interessante è stato bellissimo. Sono veramente stracolmo di gioia. Riuscivo ad essere efficace oggi, ed è la cosa più importante. Adesso rimango concentrato per la gara di domani e poi vediamo” le parole ai microfoni di Sky Sport.

Morbidelli però vola basso: “Dobbiamo aspettare, non possiamo gasarci troppo per questo buon weekend. Sappiamo dove facciamo fatica. Quartararo, che è ormai il punto di riferimento della Yamaha da qualche anno, oggi ha fatto nono, quindi non possiamo esaltarci troppo. Mi prendo la gioia di questa bella prestazione e rimaniamo concentrati”.