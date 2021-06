Morbidelli si opera: "E' il momento giusto"

Il centauro della Yamaha Petronas Franco Morbidelli ha deciso di farsi operare al ginocchio sinistro per risolvere i problemi al menisco e al legamento crociato anteriore. L’italobrasiliano su Instagram ha tranquillizzato così i fans: “Come molti di voi sanno, non correrò ad Assen questo weekend, dopo aver provato nuovamente dolore al ginocchio durante un allenamento. Sento che questo è il momento giusto per risolvere questo fastidioso infortunio”.

“Proverò a tornare al più presto e nella migliore forma possibile. Mi mancherà la mia squadra, la mia moto e tutti voi, ma sono sicuro che non ci vorrà troppo tempo! Grazie a tutti per i meravigliosi messaggi!”, è il messaggio su Instagram.

OMNISPORT | 24-06-2021 21:16