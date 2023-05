Morta Virginia von Furstenberg, il cugino Lapo: Combattevamo demoni simili

Trovata senza vita a 48 anni in un hotel Virginia Maria Clara von Furstenberg, cugina di John e Lapo Elkann

11-05-2023 09:11

Grave lutto in casa Agnelli. Virginia Maria Clara von Furstenberg, 48 anni, nipote di Gianni Agnelli, è stata trovata morta al primo piano dell’Hotel Palace di Merano in provincia di Bolzano. Sarebbe precipitata da un piano più alto. Virginia von Furstenberg, artista e stilista nata a Genova, era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, la sorella dell’Avvocato.

Morta nipote Agnelli, tre mesi fa era scappata di casa

Lo scorso 18 febbraio il padre della donna si era presentato alla stazione dei carabinieri di Marghera per denunciarne la scomparsa, in quanto von Furstenberg si era allontanata da casa senza avvisare nessuno. Pochi giorni dopo, il 21 febbraio, la famiglia aveva poi comunicato il suo rientro a casa.

Morta nipote Agnelli, tre matrimoni e cinque figli

Burrascosa la vita di Virginia che a soli 18 anni aveva sposato il barone Alexandre Csillaghy de Pacsér, un nobile ungherese, da cui aveva avuto due figli: Miklos Tassilo Casillaghi e Ginevra Csillaghy, prima di divorziare nel 2002. Dopo la fine del primo matrimonio, la donna aveva dato alla luce Clara Bacco Dondi Dall’Orologio, nata dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi Dall’Orologio. Nel 2004, invece, von Fustenberg aveva sposato Paco Polenghi con il quale ha avuto due figli: Otto Leone Maria Polenghi e Santiago Polenghi. Il 28 ottobre 2017, poi, Virginia von Fustenberg aveva sposato Janusz Gawronski, discendente da una nobile e antica famiglia polacca. I due avevano divorziato nel 2020.

Morta nipote Agnelli, il dolore di Lapo Elkann

Su twitter arriva un pensiero delicato da parte del cugino Lapo: “Sono Molto Triste per la morte di mia Cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili . Virginia era una Donna con un cuore d’oro una Mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero . Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera . Mia dolce è tenera cugina riposa in pace che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”

Morta nipote Agnelli, la commozione del web

Centinaia i messaggi di condoglianze su twitter: “Certo che la tua famiglia ha dovuto affrontare veramente i demoni! Eccome!”, oppure: “Puoi avere tutto e sentirti sempre triste..Puoi avere tante persone intorno e sentirti sempre solo…Il mal di vivere è un demone micidiale che quando arriva annienta l’anima, ti rende vulnerabile e fragile. La terra Ti sia lieve Virginia.” e infine: “Condoglianze Lapo, quel demone quando prende il sopravvento è difficile da esorcizzare, un aiuto per chi lo sta subendo, può arrivare da chi ci lotta e lo tiene fermo lì”.