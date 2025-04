“Nessun Papa a Roma”, il murales choc dei tifosi del Glasgow Rangers: l’Old Firm col Celtic coinvolge la religione

La morte di Papa Francesco diventa uno strumento anche nella rivalità tra le due squadre di Glasgow: i protestanti Rangers prendono in giro i cattolici del Celtic dopo la scomparsa del pontefice

Una battaglia che si gioca anche a colpi di religione. I fan di Glasgow Rangers e del Celtic non sono nuovi a trovate che con lo sporto hanno poco a che fare e che ora vivono un nuovo capitolo dopo la morte di Papa Francesco. Stavolta l’attacco arriva dagli Union Bears, uno dei gruppi del tifo organizzato dei Rangers, e prende di mira proprio la scomparsa del pontefice.

“Nessun Papa a Roma”: il murales choc

La morte di Papa Francesco diventa uno strumento per passare all’attacco da parte dei tifosi del Glasgow Rangers e in particolare del gruppo che porta il nome degli Union Bears. Nei pressi di MacLellan Street ha fatto la sua comparsa un murales che prende in giro la morte del pontefice con la scritta “No Pope of Roma” (“Nessun Papa a Roma“), e in piccolo “Papa Francesco è morto”. Un messaggio che ha come primo obiettivo quello di prendere di mira i rivali cattolici del Celtic.

Ondata di indignazione in Scozia

La replica dei tifosi del Celtic non si è fatta attendere e il murales dell’Union Bears è stato ridipinto con i colori della bandiera irlandese e la scritta “No flags or drums”. Il riferimento è a un episodio avvenuto lo scorso hanno quando il gruppo The Green Brigade ha rubato indumenti, tamburi, bandiere e striscioni agli Union Bears. Ma nonostante la replica, il messaggio denigratorio sul Papa ha creato grande indignazione in Scozia e anche tra i tifosi dei Rangers che non si sono sentiti riconosciuti da quella scritta.

La “guerra di religione” tra Rangers e Celtic

Quella dell’Old Firm è una delle rivalità più forti e storiche del mondo del calcio, ed è una rivalità che va oltre il calcio e lo sport in generale, con la religione che gioca un ruolo fondamentale. I Rangers sono da sempre considerati un club protestante mentre il Celtic è stato fondato da un cattolico irlandese. In passato i Rangers hanno avuto anche una sorte di regola non scritta (e a volte non rispettata): quella di non mettere sotto contratto giocatori di religione cattolica.