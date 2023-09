Morto Lacedelli, ex stella hockey, dopo scontro in moto con un ciclista

L'ex giocatore di Cortina, 67 anni, lascia la moglie e due figli: ricoverato in gravi condizioni il 45enne ciclista tedesco con cui si è scontrato

03-09-2023 12:28

Lutto nel mondo dello sport e non solo. All’età di 67 anni è morto in un incidente stradale Marco Lacedelli, ex stella della squadra di hockey di Cortina che svolgeva il lavoro di elettrotecnico e che da poco era andato in pensione. Lacedelli è morto in moto sul Passo della Mendola dopo essersi scontrato con un ciclista che arrivava dal senso opposto a tutta velocità.

Lacedelli, l’incidente fatale sul Passo della Mendola

L’incidente è avvenuto ieri all’altezza di Castel Masaccio, al sesto dei quindici tornanti che da Caldaro (Bolzano) portano sul Passo della Mendola. Il ciclista, un tedesco di 45 anni, è rimasto ferito in maniera molto grave ed è stato portato con un politrauma all’ospedale di Bolzano. Distrutta la sua bici, rimasta a bordo strada.

Lacedelli aveva vinto due scudetti negli anni 70

Lacedelli aveva vinto due scudetti con Cortina, nel 1974 e nel 1975, faceva ancora parte dell’associazione dei cronometristi, tanto che durante le partite di hockey continuava a frequentare lo stadio Olimpico, ed era un grande appassionato di moto. Sposato, aveva due figli, un maschio che lavora a Londra e una femmina e abitava nella frazione di Zuel.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 1 con il medico d’urgenza, la Croce bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri ma per Lacedelli non c’era più nulla da fare, sono state inutili le manovre di rianimazione. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e raccolto le testimonianze: secondo quanto riferito da alcuni sembra che la motocicletta fosse in sorpasso e che il centauro quindi non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Sotto sequestro i mezzi, la moto di Marco Lacedelli e la bicicletta del turista.