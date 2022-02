22-02-2022 19:26

Gianni Moscon esordisce con l’Astana in Belgio, all’Omloop Het Nieuwsblad, che apre la stagione dei muri e del pavè. L’italiano, quarto all’ultima Parigi-Roubaix, ha saltato la Volta Algarve per problemi fisici. Dopo il beglio, per Moscon gare in Italia: Laigueglia il 2 marzo, Strade Bianche il 5, Tirreno-Adriatico dal 7 al 13. Moscon è alla prima stagione con la squadra di Gianni Martinelli dopo l’Ineos, con cui ha passato sei anni.

