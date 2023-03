Moto GP, Bagnaia: “Test perfetti, la moto si adatta al mio stile di guida”

Tempo di conferenze in Portogallo dove venerdì riparte il motomondiale: il campione in carica scalpita e dice la sua sulla stagione che sarà con tanti piloti pronti a mettergli il bastone tra le ruote.

23-03-2023 19:42

Il numero uno Pecco Bagnaia non vede l’ora di far sfrecciare la sua Ducati a partire dal circuito di Portimao, prima tappa di questo Mondiale 2023.

I test sono andati bene, la concorrenza, però, è agguerrita. Queste le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Un anno fa eravamo nei guai, oggi mi lascio alle spalle di test invernali praticamente perfetti, la moto si adatta molto al mio stile di guida e ne sono contento, non vedo l’ora di iniziare”. “È vero che partiamo con un vantaggio ma è vero anche che ci sono piloti che daranno filo da torcere, Quartararo con la Yamaha e Marquez con la Honda, ma anche Bastianini con la Ducati”.