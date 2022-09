Moto GP, Espargaro si rilancia per il Mondiale

19-09-2022 18:52

Un podio ritrovato e forse inatteso regala nuova energia ad Aleix Espargaro, che approfittando della caduta di Fabio Quartararo si ritrova a -17 dal leader del Mondiale.

Queste le sue dichiarazioni a Quotidiano Nazionale: “Il weekend era iniziato storto e il terzo posto va bene, venerdì la moto si era spaccata in due ed ero dispiaciuto per il lavoro-extra cui ho costretto la squadra. Sabato poi non avevo feeling e con pazienza abbiamo limitato i danni in qualifica. Adesso arrivano piste dove non si corre da tempo, sono trasferte insidiose e già a Motegi, dove di solito la gara è bagnata, può capitare di tutto”.