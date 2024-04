MotoGP Austin, Gp delle Americhe: dove vederlo in diretta tv e streaming, orari Sprint e gara

Nel week end torna il Motomondiale 2024, si corre il Gran Premio delle Americhe MotoGP ad Austin: Bagnaia cerca il riscatto dopo la delusione in Portogallo, Jorge Martin a caccia di conferme. Orari e programmazione tv Sky e Tv8

Semaforo verde per il terzo appuntamento del Mondiale di Moto Gp 2024. Si va oltreoceano con il Gran Premio delle Americhe che si corre sul circuito di Austin negli Stati Uniti. Si rinnova la battaglia in pista tutta griffata Ducati con Pecco Bagnaia in cerca di riscatto dopo la caduta di Portimao dove è scoppiata la prima polemica dopo lo scontro con Marc Marquez, a caccia di conferme invece Jorge Martin mattatore in terra di Portogallo ed Enea Bastianini. Programma tutto al pomeriggio-sera per quanto riguarda gli orari “italiani”. Si parte venerdì con le prove libere e le pre-qualifiche, poi sabato le qualifiche e la Sprint Race per chiudere come al solito con la gara alla domenica. Vediamo tutto nel dettaglio.

MotoGP Austin, Gp Americhe: Bagnaia cerca riscatto, Martin conferme

Dopo la caduta nello scorso Gran Premio del Portogallo, Pecco Bagnaia è pronto a tornare a lottare per il gradino più alto del podio anche per evitare una mini fuga di Martin. Il pilota spagnolo, dopo il trionfo della scorsa settimana, è salito a più 18 punti sul “regolarista” Binder. Pecco è invece a 23 lunghezze. Da tenere d’occhio eventuali strascichi, ancora, tra lo stesso Bagnaia e Marc Marquez dopo l’incidente negli ultimi giri di Portimao che potrebbe avere acceso la prima vera rivalità in seno alla Ducati.

Nelle ultime dieci gare nel GP delle Americhe c’è stata un’egemonia spagnola con 7 vittorie di Marquez e due di Rins. L’unica gioia di un’altra Nazione appartiene all’Italia grazie al successo di Bastianini nel 2022: il pilota della Ducati si trova ora al terzo posto in classifica a meno 21 dal primo. Tra le scuderie emerge invece il dominio della Honda, che invece ora si trova in un momento di difficoltà, con la Desmosedici e la KTM che sembrano inarrivabili.

Dove vedere la Moto GP: diretta tv e streaming

Gli abbonati a Sky possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Il motomondiale è visibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv. TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche e la Sprint della Moto GP ed eccezionalmente anche le gare di tutte e tre le classi.

Gran Premio di Austin MotoGP, la programmazione: date e orari

VENERDÌ 12 APRILE

Ore 15.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 16.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 17.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 20.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 21: Moto2 – prove libere 2

Ore 21.55: MotoGP – Pre qualifiche

SABATO 13 APRILE

Ore 15.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 16.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 17.05: MotoGP – prove libere 3

Ore 17.45: MotoGP – qualifiche (diretta in chiaro su Tv8)

Ore 19.45: Moto3 – qualifiche

Ore 20.40: Moto2 – qualifiche

Ore 21.55: MotoGP – Sprint Race (diretta in chiaro su Tv8)

DOMENICA 14 APRILE

Ore 16.35: MotoGP – warm up

Ore 18: Moto3 – gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.15: Moto2 – gara

Ore 21: MotoGP – gara