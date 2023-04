Il pilota spagnolo è tornato nella sua abitazione dopo il brutto incidente nel venerdì di Portimao. Grande messaggio d'amore alla consorte, che ha festeggiato il compleanno.

05-04-2023 18:30

Il 2023 in pista per Pol Espargaró non si è affatto aperto nel migliore dei modi. Un brutto incidente durante le prove libere del venerdì del primo Gran Premio in Portogallo ha di fatto impedito al pilota spagnolo di disputare le prime due gare della stagione tra Portimao e Argentina. Undici giorni di cure, con tanto di operazione alla parte destra della mandibola, e ora è arrivato il tanto atteso ritorno a casa.

Pol Espargaró, il messaggio per Carlota

Il pilota della KTM Gas Gas Tech3, una volta rientrato dalla sua famiglia, ha voluto pubblicare su Instagram una lunga lettera alla moglie Carlota, che ha festeggiato il 30° compleanno. Queste le sue parole: “Carlota, che giorni difficili, forse le mie settimane più difficili. Ma tu ci sei sempre, senza chiedere, senza condizioni o lamentele”.

Belle parole d’amore da parte di Pol: “Al tuo fianco non ci sono feste della donna o un altro giorno per valorizzare la tua figura. Tu sei la donna migliore del mondo, ogni giorno dell’anno, senza se e senza ma. Accettando noi, le nostre due figlie e io, che in questi periodi, sono un bambino ancora più difficile da accontentare”.

Pol Espargaró, gli auguri alla moglie

Lo stesso Espargaró, di solito molto riservato sulla propria vita privata, ha elogiato ancora la moglie Carlota: “Sai già che non sono uno di quelli che postano foto per tutto il tempo, dandoti baci o lodandoti in modo che tutti possano entrare di più nella nostra storia d’amore”.

Pol ha quindi continuato: “Ho sempre pensato che qualcosa di così puro come il nostro amore, un social network non dovrei usarlo in questo modo. Ma oggi sì, nel giorno del tuo 30° compleanno, dopo che mi sopporti da oltre 15 anni e dato che di recente non è stato facile per te“.

Pol Espargaró, tutto il suo amore

Il post su Instagram dello spagnolo è stato molto lungo, una bella occasione per esprimere tutti i suoi sentimenti nei confronti della compagna della propria vita: “Non potrei essere più felice di averti al mio fianco. Sei il ​​pilastro della mia vita, delle nostre vite e senza di te siamo persi”.

Pol ha concluso così: “La mia ispirazione in tutto ciò che faccio e propongo. Ti amo e ti ammiro in parti uguali, continua a guidarci tutti. Ti amo Carlota, nei secoli dei secoli”. Ora per Espargaró, con la moglie al fianco, arriverà anche il momento di prepararsi per il ritorno in pista.