Moto Gp, vicino il rientro di Bastianini: lo aspetta la Spagna

Potrebbe essere il Gran Premio di Spagna, in programma la prossima settimana, il weekend in cui il centauro romagnolo tornerà a guidare la sua due ruote dopo la frattura alla scapola.

20-04-2023 10:08

Il condizionale è d’obbligo ma il GP di Jerez de la Frontera dovrebbe essere il momento del ritorno in pista per Enea Bastianini.

Dopo la frattura della scapola nel corso della Sprint Race a Portimao, dovuta ad uno scontro con Luca Marini, lo staff medico ha deciso di intraprendere la strada della terapia conservativa per rimettere in sesto il pilota senza passare dall’intervento chirurgico. Un primo test era stato effettuato prima del Gran Premio di Austin ma è arrivato esito negativo e Bastianini è dovuto rimanere ai box. La cosa non dovrebbe ripetersi in vista della prossima gara, l’infortunio sembra essere in netto miglioramento, il ducatista vuole subito rimettersi in pista per dare la caccia al Mondiale approfittando anche del fatto che al momento non c’è un vero e proprio leader stagionale.