Moto2: Canet si prende la pole al Mugello, male Arbolino

Lo spagnolo ha fatto il miglior tempo in qualifica e poi è caduto. Secondo Acosta, solo decimo il leader iridato.

10-06-2023 15:05

Aron Canet è stato il grande protagonista delle qualifiche del Gran Premio d’Italia della Moto2. Il miglior tempo è stato infatti del pilota spagnolo del team Pons in 1:50.796, che poi è però caduto nei minuti finali della sessione e non è potuto rientrare in pista.

Nessuno però ha fatto meglio di lui, nemmeno Pedro Acosta, che ha chiuso secondo con la sua moto del team Red Bull Ktm Ajo. In prima fila con i due spagnoli ci sarà anche il britannico Sam Lowes, terzo con il team Marc Vds. Quarto Joe Roberts, poi Filip Salac e Jake Dixon.

Non benissimo gli italiani nelle qualifiche di casa con il settimo tempo di Celestino Vietti, con la Kalex Fantic Racing. Ancora peggio il leader della classifica iridata Tony Arbolino, soltanto decimo con l’altra Marc Vds, preceduto anche da Fermin Aldeguer e Alonso Lopez.

Per quanto riguarda gli altri piloti nostrani, Mattia Pasini da wild card ha chiuso 18°, ovvero ultimo del Q2. Eliminati già in Q1 invece Dennis Foggia e Lorenzo Dalla Porta.

Moto2 GP Italia, la top-ten delle qualifiche:

1 Aron Canet

2 Pedro Acosta

3 Sam Lowes

4 Joe Roberts

5 Filip Salac

6 Jake Dixon

7 Celestino Vietti

8 Fermin Aldeguer

9 Alonso Lopez

10 Tony Arbolino