Moto2, GP Australia: diretta live Phillip Island

Una gara che peró avrà come protagonista il maltempo: le condizioni meteo e dell'asfalto, oltre alla scelta delle gomme, saranno decisive per la Vittoria finale.

Come per la Moto 3, problemi nel giro di schieramento anche nella Moto 2: cade Acosta.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa nuova gara.

GIRO 1. Caduta per Lopez, Arbolino per evitarlo perde posizioni. Garcia in testa.

GIRO 2. Garcia prova a scappare, Salah secondo: bandiera in gialla per un oggetto in pista, sfortunato Arbolino che ha superato con la bandiera in pista.

GIRO 4. Arbolino passa Salac e ora va all'attacco di Garcia, sei decimi recuperati in un giro per l'italiano.

GIRO 6. Caduta anche per Dixon e Lowes, bandiera gialla in tutti i settori.

GIRO 10. BANDIERA ROSSA! Si ferma la gara per le condizioni meteo: non essendo completati i due terzi dei giri, la gara dovrebbe riprendere.

la gara ripartirá per sei giri: una minisprint per chiudere questa gara.

Alonso Lopez non potrà ripartire, essendo stato doppiato in due occasioni: la perplessità comunque rimane ai box.

La Moto2 si avvia alle sue battute finali col GP d’Australia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (277 pt.) Tony Arbolino (212 pt.) Jake Dixon (172 pt.) Aron Canet (144 pt.) Somkiat Chantra (123 pt.)

Aldeguer in pole nel GP Australia di Moto2, in prima fila a Phillip Island anche Canet e Alonso Lopez. Quinto tempo per Acosta, leader del Mondiale, 8° Arbolino, 13° Vietti, più indietro Foggia e Casadei. Il Gran Premio d’Australia si corre sul circuito di Phillip Island. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 2.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica (prime 6 file):