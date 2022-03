Moto2: i favoriti del Mondiale 2022

01-03-2022 13:57

Questo weekend a Losail si apre il sipario sulla Motogp e di conseguenza sulla Moto2.

Un campionato che fa da molti anni da serbatoio al circus della sorella maggiore e che regala sempre interessanti spunti e nuovi campioni delle due ruote. Lo scorso anno la stagione è stata contraddistinta dallo splendido duello tra Remy Gardner (poi campione) e Raul Fernandez. Ora i due alfieri del team Red Bull KTM Ajo sono approdati un piano di sopra in MotoGP, per cui la classe mediana parte senza un padrone già certo e tanti pretendenti decisamente agguerriti.

La domanda che tutti gli addetti ai lavori si stanno facendo è comunque quella che riguarda Pedro Acosta. Sarà già in grado di vincere anche in Moto2? Il pilota spagnolo classe 2004 è sbarcato in Moto3 nel 2021 come un meteorite, vincendo il titolo all’esordio assoluto ed è pronto per riprovarci anche nella classe di mezzo.

Se lui è il favorito chi potrebbero essere gli altri favoriti per la corsa al titolo? In prima fila ci sono tre nomi: il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) che non potrà fallire l’ennesima chance della sua carriera, il duo spagnolo del team Kalex Flexbox HP46 composto da Jorge Navarro e Aron Canet. Un pò più staccati i vari Ai Ogura, Albert Arenas o Augusto Fernandez.

L’Italia scende in pista con ben sette piloti tra i quali spuntano gli esordienti come Romano Fenati e Niccolò Antonelli. Tony Arbolino, Celestino Vietti e Lorenzo Dalla Porta cercheranno invece di mettere a frutto quanto appreso nell’esperienza fatta nel 2021.

