Moto2: in Giappone trionfa Ogura, Vietti si rassegna

25-09-2022 08:22

Il Gran Premio del Giappone è stato vinto dall’idolo di casa Ogura, davanti a Fernandez, autore di una clamorosa rimonta. Male Canet (cade quando era al comando della gara) e Vietti, scivolato anche lui (ma era solo 15°).

Alla luce dei risultati del Gran Premio del Giappone, la lotta per il Mondiale è ormai un discorso solo tra Fernandez, primo in classifica con 234 punti) e lo stesso Ogura, ora a -2 dallo spagnolo. Da ricordare che al termine della stagione mancano solo quattro gare. Per Vietti, il sogno Mondiale è sfumato definitivamente proprio in Giappone. Troppo il ritardo dai due di testa.