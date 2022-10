Moto2, la diretta del GP d'Australia sul circuito di Phillip Island. LIVE

Gara dominata da Lopez che sconta anche il long lap penalty e vince: Fernandez cade e lascia la vetta della classifica ad un Ogura in grossa difficoltá in questa gara.04:01

GIRO 24. Lopez che mantiene un ritmo imprendibile per tutti, Aldeguer nel frattempo si porta in quarta posizione.03:57

GIRO 17. Sospiro di sollievo per Ogura che, nonostante la pessima giornata, si ritrova virtualmente in testa al Mondiale.03:46

GIRO 15. Incredibile difficoltá per Ogura, dodicesimo ma con un ritmo da almeno un secondo in meno di ritmo da Lopez.03:43

GIRO 13. CADUTA ANCHE PER VIETTI! Tanti i piloti che faticano e cadono in questa sfida!03:41

GIRO 11. La battaglia ora é per il secondo posto, nel frattempo caduta anche per Salac.03:37

GIRO 10. IN grandissima difficoltá Ogura, solo quattoridcesimo in questa gara.03:34

GIRO 8. CADUTA PER ARBOLINO! L'italiano, che era secondo, scivola in staccata e dice addio alla gara!03:32

GIRO 3. Lopez sta andando fortissimo, anche in virtú del long lap penalty che deve svolgere in questa gara.03:24

Tutto pronto per la Moto2, dieci minuti alla partenza: a Philip Island non si decide il campionato ma ci sono punti veramente importanti per il finale.03:11

PRE GARA

La Moto2 torna in pista e lo fa col GP d’Australia, terzultimo appuntamento della stagione 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Augusto Fernandez (243 pt.) Ai Ogura (242 pt.) Aron Canet (193 pt.) Celestino Vietti (168 pt.) Tony Arbolino (163 pt.)

Sorpresa Fermin Aldeguer nelle prove ufficiali del GP d’Australia classe Moto2. Il pilota della Speed Up, ha firmato la sua seconda pole position in carriera dopo quella in Argentina. Al suo fianco scatterà il leader della classifica iridata Augusto Fernandez (Red Bull Ajo) e il compagno di squadra Alonso Lopez, che in gara dovrà scontare un Long Lap penalty per aver centrato durante le FP1 Celestino Vietti.

Solo 13° Ai Ogura (Team Asia), che in classifica insegue Fernandez staccato di un solo punto. Gli italiani: Vietti partirà dalla sesta posizione, meglio di lui Tony Arbolino (Marc VDS) quarto in una seconda fila completata da Aron Canet (Pons). Il Gran Premio d’Australia si corre sul circuito di Phillip Island. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 3.20 di domenica 16 ottobre 2022. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Fermín Aldeguer 1’32.233 Augusto Fernandez 1’32.306 Alonso Lopez 1’32.543 Tony Arbolino 1’32.721 Aron Canet 1’32.837 Celestino Vetti 1’32.858 Manuel Gonzalez 1’32.858 Pedro Acosta 1’32.872 Jeremy Alcoba 1’32.946 Filip Salac 1’32.970 Cameron Beaubier 1’33.006 Sam Lowes 1’33.040 Ai Ogura 1’33.067 Jake Dixon 1’33.241 Joe Roberts 1’33.284

