Moto2, la diretta del GP d'Olanda sul circuito di Assen. LIVE

La Moto2 torna in pista e lo fa col GP d’Olanda, undicesimo appuntamento della stagione motociclistica 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jake Dixon partirà dalla pole position nel Gran Premio di Olanda di Moto2 sulla pista di Assen. Doppietta in prima fila per il team Aspar che piazza al 2° posto Albert Arenas. Al loro fianco, chiude la prima fila l’altro britannico, Sam Lowes. In seconda fila Ai Ogura, 4° tempo, Alonso Lopez e Jorge Navarro. Dietro invece Celestino Vietti, caduto a 8’ dalla fine della qualifica, e solo 11° in griglia, comunque il migliore degli italiani, con Tony Arbolino 14° e Alessandro Zaccone 17°.