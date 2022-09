Moto2, la diretta del GP del Giappone sul circuito di Motegi. LIVE

Ad una settimana esatta dal GP di Aragon, moto nuovamente in pista in Giappone per il primo di quattro GP in terra asiatica che potrebbero rivelarsi decisivi in ottica mondiale 2022; situazione di grande equilibrio in testa alla classifica generale con lo spagnolo Fernandez davanti di sole sette lunghezze sul pilota di casa Ogura, alle loro spalle più staccati Canet e Vietti che però cercano proprio a Motegi punti fondamentali per tornare in corsa per il titolo.05:46