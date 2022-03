Moto2, la diretta del Gp di Indonesia dal circuito di Mandalika. Live

Tutto pronto per la seconda Gara di Moto 2 di questo Motomondiale: Dixon in pole, secondo Fernandez, terzo Lowes. Primo italiano Vietti, in terza fila, settimo06:00

Moto in pista, tutto pronto per il waem up e la gara che avrá inizio alle 6.20.06:15

La gara sará solo per 16 giri e non 22, una gara che potrebbe essere determinata dalla forte pioggia che sta arrivando sulla pista.06:17

PARTITI! Bagarre in partenza, Chantra si porta in vetta, secondo Lowes!06:22

GIRO 2. Che battaglia tra Corsi e Vietti per il quinto posto, ne approfitta Canet che supera i due.06:23

GIRO 3. Continua la grande gara di Chantra, Lowes e Dixon faticano a tenere il ritmo del thailandese.06:24

GIRO 4. Comincia a piovere sul tracciato, da capire se i piloti riescono a chiudere il giro oppure si dovrá ripartire dalla griglia di inizio gara.06:26

GIRO 5. Un secondo per Chantra sui suoi inseguitori, potrebbe essere il primo pilota thailandese a vincere una gara di Moto 2.06:28

GIRO 6. CADUTA PER DIXON! Il pilota, in lotta per la seconda posizione, scivola fuori e deve dire addio alla gara. Come lui anche Corsi.06:29

GIRO 7. Rimonta di Vietti ora trzo, secondo Canet che non riesce peró a mantenere il ritmo di Chantra.06:31

GIRO 8. La sfida in pista é ora tra Canet e Vietti per la seconda posizione, Lowes peró si sta avvicinando.06:33

GIRO 9. Sorpasso pazzesco di Vietti su Canet, secondo l'italiano che puó andare ora alla rincorsa di Chantra.06:34

GIRO 10. Che ritmo per Chantra, record per la pista per lui: gara incredibile per questo pilota.06:36

GIRO 11. Lowes si attarda, lotta per il podio tra Vietti e Canet.06:38

GIRO 12. Pazzesco ritmo di Chantra, ora con piú d tre secondi sugli avversari.06:40

GIRO 13. Vietti con un ritmo difficile da tenere da Canet, seconda posizione e probabile leadership del Mondiale per l'italiano.06:41

GIRO 14. Vietti recupera su Chantra, mezzo secondo perso nell'ultimo giro dal pilota in vetta.06:42