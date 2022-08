Moto2, nuova wild card per Pasini: correrà a Misano

23-08-2022 19:42

Mattia Pasini non ha alcuna intenzione di smettere. Il pilota romagnolo sarà infatti di nuovo in pista nel Motomondiale nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini del prossimo 4 settembre. Seconda wild card del 2022 per lui in Moto2, dopo quella di maggio al Mugello, che correrà ancora con la GasGas Aspar.

L’annuncio sui canali social del team con una foto con Pasini, Gino Borsoi e Jorge Aspar Martinez. “Sappiamo che possiamo fare bene e possiamo divertirci. Sono felice di correre nel mio GP di casa e spero di lavorare per essere competitivo dall’inizio fino alla gara”, le parole dello stesso pilota romagnolo.