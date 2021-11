Moto2, soliti noti al comando dopo le libere: Gardner davanti a Fernandez

12-11-2021 16:28

Il duo KTM Ajo comanda questa seconda sessione di libere. Gardner chiude davanti a Fernández, giro cancellato a quest’ultimo per track limits. Solo otto millesimi a separare i due, ma non sono lontani nemmeno gli altri, in primis Augusto Fernández e Celestino Vietti, quarto e miglior italiano di questa prima giornata a Valencia.

Con le differenti condizioni della pista i tempi si sono notevolmente abbassati. Anche Manzi, Bezzecchi e Di Giannantonio sono al momento in Q2, in una classifica che vede ben 21 piloti in appena 1 secondo.

OMNISPORT