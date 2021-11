Moto2, test Jerez: Vietti il più veloce, debutto di Pedro Acosta

22-11-2021 23:34

Oggi si è svolta la prima giornata di test in vista del prossimo anno in Moto2. Condizionati dalla pioggia, i piloti son scesi in pista per provare molte cose tra cui le nuove gomme che il costruttore proporrà per il futuro, tra cui, si dice, una “supersoft” posteriore e una via di mezzo tra le scelte hard e soft disponibili finora, da utilizzare sulle piste in cui le temperature non sono ideali.

Sam Lowes, uno dei più attesi, ha concluso i test dopo appena sette giri a causa di una caduta che ha riacutizzato il dolore al piede in seguito alla caduta di Valencia. Debutto per Pedro Acosta, campione del mondo Moto3, protagonista di una buona giornata in cui ha girato in 1’42.8 a poco più di un secondo dal giro di Vietti. Proprio Celestino è stato il migliore di giornata, che conferma i buoni progressi compiuti nella seconda parte del 2021.

Canet è stato il primo a entrare all’apertura della pit lane, smanioso di provare la sua Kalex dopo due anni sulla Boscoscuro del team Aspar. Dopo ben 81 giri si è preso il secondo posto assoluto. Da segnalare purtroppo anche un infortunio, quello di Jorge Navarro, che ha debuttato sulla Kalex del team Pons ma si è fermato per una caduta in cui si è fratturato il malleolo sinistro, oltre a procurarsi una contusione al gomito destro.

I tempi del lunedì:

Celestino Vietti 1’41.7

Aron Canet 1’41.9

Fermin Aldeguer 1’41.9

Jake Dixon 1’42.2’

Simone Corsi 1’42.3

Augusto Fernandez 1’42.4

Tony Arbolino 1’42.5

Filip Salac 1’42.5

Sean Dylan Kelly 1’42.7

Alessandro Zaccone 1’42.7

Albert Arenas 1’42.8

Gabriel Rodrigo 1’42.8

Pedro Acosta 1’42.8

Marcel Schrotter 1’43.0

Marcos Ramirez 1’43.1

Niccolò Antonelli 1’43.2

Cameron Beaubier 1’43.2

Romano Fenati 1’43.5

Jorge Navarro 1’43.7

Sam Lowes 1’43.8

Zonta van den Goorbergh 1’44.7

Jeremy Alcoba 1’44.7

prima giornata di test in vista del prossimo anno in Moto2. Condizionati dalla pioggia, i piloti son scesi in pista per provare molte cose tra cui le nuove gomme che il costruttore proporrà per il futuro, tra cui, si dice, una “supersoft” posteriore e una via di mezzo tra le scelte hard e soft disponibili finora, da utilizzare sulle piste in cui le temperature non sono ideali.

Sam Lowes, uno dei più attesi, ha concluso i test dopo appena sette giri a causa di una caduta che ha riacutizzato il dolore al piede in seguito alla caduta di Valencia. Debutto per Pedro Acosta, campione del mondo Moto3, protagonista di una buona giornata in cui ha girato in 1’42.8 a poco più di un secondo dal giro di Vietti. Proprio Celestino è stato il migliore di giornata, che conferma i buoni progressi compiuti nella seconda parte del 2021.

Canet è stato il primo a entrare all’apertura della pit lane, smanioso di provare la sua Kalex dopo due anni sulla Boscoscuro del team Aspar. Dopo ben 81 giri si è preso il secondo posto assoluto. Da segnalare purtroppo anche un infortunio, quello di Jorge Navarro, che ha debuttato sulla Kalex del team Pons ma si è fermato per una caduta in cui si è fratturato il malleolo sinistro, oltre a procurarsi una contusione al gomito destro.

I tempi del lunedì:

Celestino Vietti 1’41.7

Aron Canet 1’41.9

Fermin Aldeguer 1’41.9

Jake Dixon 1’42.2’

Simone Corsi 1’42.3

Augusto Fernandez 1’42.4

Tony Arbolino 1’42.5

Filip Salac 1’42.5

Sean Dylan Kelly 1’42.7

Alessandro Zaccone 1’42.7

Albert Arenas 1’42.8

Gabriel Rodrigo 1’42.8

Pedro Acosta 1’42.8

Marcel Schrotter 1’43.0

Marcos Ramirez 1’43.1

Niccolò Antonelli 1’43.2

Cameron Beaubier 1’43.2

Romano Fenati 1’43.5

Jorge Navarro 1’43.7

Sam Lowes 1’43.8

Zonta van den Goorbergh 1’44.7

Jeremy Alcoba 1’44.7

OMNISPORT