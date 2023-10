Moto3, la diretta del GP del Giappone sul circuito di Motegi. LIVE

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista con il GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (174 pt.) Jaume Masia (174 pt.) Ayumu Sasaki (173 pt.) David Alonso (151 pt.) Deniz Oncu (146 pt.)

Jaume Masia centra a Motegi la terza pole consecutiva della stagione in Moto3: il pilota spagnolo ha fermato il cronometro in 1:56.331, precedendo Oncu e Matteo Bertelle. 4° Nepa, in seconda fila con Ortolá e Holgado. Il Gran Premio del Giappone si corre sul circuito di Motegi. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 5.00. Questa la griglia di partenza (le prime 6 file), sulla base dei risultati maturati in qualifica: