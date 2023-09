Moto3, GP India diretta LIVE dal Buddh International Circuit

Cronaca in diretta

Fa molto caldo nel circuito Internazionale di Buddh, ma é altrettanto forte il rischio di pioggia: gara di 16 giri per le Moto 3, proprio per le condizioni proibitive per i piloti.

La Moto3 torna in pista e lo fa con il GP d’India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (161 pt.) Ayumu Sasaki (157 pt.) Jaume Masia (149 pt.) Deniz Oncu (144 pt.) David Alonso (140 pt.)

Sarà Jaume Masia a partire dalla pole nel Gp d’India di Moto3. Lo spagnolo del team Honda Leopard su pista bagnata dalla pioggia forte che si era abbattuta al mattino sulla pista indiana. Seconda posizione per un ottimo Matteo Bertelle e Ayumu Sasaki a completare la prima fila, seguiti da Scott Ogden, Kaito Toba e Diogo Moreira. Settimo Riccardo Rossi.

Tra gli altri big: 13° Ivan Ortolà, 18° David Alonso, in difficoltà sul bagnato. Peggio di tutti Dani Holgado, leader del Mondiale, 19°. Il GP d’India si corre sul Buddh International Circuit, alla sua prima edizione in assoluto. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 9.30. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: