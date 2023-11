Moto3, GP Qatar diretta LIVE Losail

Cronaca in diretta

La Moto3 torna in pista con il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jaume Masia (246 pt.) Ayumu Sasaki (233 pt.) David Alonso (205 pt.) Danny Holgado (205 pt.) Deniz Oncu (196 pt.)

Prima pole della stagione per Daniel Holgado che partirà dalla prima fila, con lui Diogo Moreira e Deniz Oncu. Delude Masia, lo spagnolo leader del mondiale chiude al 10° posto sei posizioni staccato dal suo avversario principale, Ayumu Sasaki finito in seconda fila col quarto tempo. Tra gli italiani il migliore è sempre Fenati (6°). Fuori dalla top 14 invece sono rimasti Stefano Nepa e Riccardo Rossi. Il Gran Premio del Qatar si corre sul circuito di Losail. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica (prime 6 file):