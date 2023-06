Moto3, GP Italia: pole per Oncu, tanti piloti penalizzati

Il turco della Ktm è stato il più veloce nelle qualifiche del Mugello, dove diversi hanno subito sanzioni per la gara.

10-06-2023 14:13

Finora quello del Mugello è davvero un grandissimo fine settimana per Deniz Oncu, che ha fatto registrare una super pole position nel Gran Premio d’Italia per la classe Moto3. Il turco della Ktm Red Bull Ajo, già davanti nelle prove libere del venerdì, ha chiuso il 1:56.020 precedendo di mezzo secondo la CfMoto di Joel Kelso e la Husqvarna di Ayumu Sasaki.

Quarto tempo per Diogo Moreira davanti al leader del campionato Daniel Holgado e al migliore degli italiani Matteo Bertelle, sesto sulla Honda Rivacold Snipers. La griglia di partenza non corrisponderà però al risultato finale delle qualifiche, dato che diversi piloti sono stati sanzionati tra Q1 e Q2 per aver ostacolato gli avversari. Dovranno partire dal fondo dello schieramento e fare anche un Long Lap Penalty.

Tra i piloti sanzionati ci sono Kelso, Moreira e Stefano Nepa, che aveva fatto il settimo tempo con la sua Ktm. Stesso destino anche per Xavier Artigas e Ivan Ortola, che anche loro avevano chiuso in top-ten. Guadagnerà così diverse posizioni in griglia Andrea Migno, che aveva fatto il 12° tempo con la sua Ktm Cip Green.

Male gli altri italiani, già eliminati nella prima sessione, come Romano Fenati, Filippo Farioli e la wild card Luca Lunetta.