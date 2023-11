Moto3, GP Valencia diretta LIVE

Cronaca in diretta

Si parte infatti dalla Moto 3 che, come sempre, promette spettacolo: pole position era Veijer, con il nuovo fenomeno olandese pronto a spiccare il volo. In prima fila con lui Sasaki e Oncu, ottavo il neo campione Masiá.

La Moto3 approda a Valencia per il suo ultimo appuntamento, ininfluente per la vittoria del Mondiale conquistata da Jaume Masia lo scorso GP. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jaume Masia (271 pt.) – Campione del Mondo Ayumu Sasaki (243 pt.) David Alonso (225 pt.) Danny Holgado (212 pt.) Deniz Oncu (212 pt.)

L’olandese Veijer talento Husqvarna ha firmato la seconda pole da rookie in Moto3. In prima fila con lui anche il compagno di scuderia Sasaki e Oncu. Ottavo tempo per Masià, fresco campione del mondo. Più indietro gli italiani: 12° Nepa, 14° Farioli, 15° Rossi. Il Gran Premio di Valencia si corre sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: