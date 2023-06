Moto3, la diretta del GP di Germania sul circuito del Sachsenring. LIVE

Il racconto della gara

Primo italiano Nepa, decimo in griglia, tredicesimo Bertelle, male Migno solo quattordicesimo. Gara decisamente in salita per Fenati, che partirà dalla ventitreesima posizione.

Cinque minuti alla partenza, tutto pronto per il warm up: escono i meccanici dalla pista.

Warm up in corso, ricordiamo che Sachsenring é il circuito piú corto del Mondiale, saranno 23 i giri di questa Moto 3.

PARTITI! VEIJER SI PORTA IN TESTA! Che partenza per l'olandese che passa Sasaki.

GIRO 2. Che ritmo per Sasaki, che prova la fuga giá in questo inizio gara. Munoz giá in decima posizione, ma deve compiere il long lap penalty.

GIRO 3. Holgado passa anche Ortolá, caduta per Veijer che stava lottando con Masia per la sesta posizione.

GIRO 9. Settima posizione per Nepa, in battaglia con Masia che sta tornando con forza.

GIRO 15. Oncu, nonostante i problemi fisici, riesce a riportarsi in contatto con Sasaki: che gara per il turco.

GIRO 17. Bandiera gialla in pista, nessun problema peró per il duo di vetta.

Che gara per Oncu che recupera Sasaki in fuga e trova il sorpasso nell'ultima curva, terzo Holgado davanti a Ortolá, con i due spagnoli peró a 12 secondi dai primi.

Holgado salva il salvabile, con un podio che gli permette di staccare ancora un Masia, anche lui in difficoltá in questo circuito tedesco.

La Moto3 scende in pista per il GP di Germania, settimo appuntamento del mondiale 2023. Il Gran Premio di Germania si corre sul circuito del Sachsenring. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (109 pt.) Jaume Masia (74 pt.) Ivan Ortola (68 pt.) Diogo Moreira (64 pt.) Ayumu Sasaki (59 pt.)

Strepitosa pole di Ayumu Sasaki nelle qualifiche del GP di Germania della Moto3. Il giapponese della Husqvarna Intact GP ha rifilato un secondo a tutti, a cominciare da Deniz Oncu e Ivan Ortola, con lui in prima fila. Alle loro spalle in seconda fila: 4. Collin Veijer, 5. David Munoz, 6. Jaume Masia; in terza fila 7. Daliel Holgado, il leader del Mondiale, 8. Kaito Toba e 9. Diogo Moreira. Il migliore degli italiani è Stefano Nepa, decimo. Andrea Migno scatterà invece al 14° posto e Filippo Farioli 18°. Sono previsti 27 giri. Partenza in programma alle 11.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: