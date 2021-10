Moto3, Migno: "Salvo solo grazie alla tuta"

Rabbia, ma anche gioia per averla scampata bella. Questo il mix di sentimenti di Andrea Migno, che ha commentato a caldo ai microfoni di ‘Sky Sport’ il terribile incidente che lo ha visto protagonista durante il GP delle Americhe classe Moto3 sul circuito di Austin e provocato dall’assurda manovra compiuta da Deniz Oncu.

Il pilota romagnolo, coinvolto insieme a Acosta e Alcoba, tutti illesi, ha usato parole molto dure nei confronti del collega turco, poi squalificato per due GP, invocando sanzioni esemplari, anche alla luce della recente tragedia nel campionato Supersport 300 a Dean Berta Viñales.

“Bisogna fare qualcosa adesso, non fra una gara o fra un anno, ma ora. Che cosa aspettano a fermare chi si comporta così? Qualche giorno fa è successo quello che è successo in Supersport, quest’anno nelle corse sono già morti tre ragazzi, che cosa aspettano a prendere decisioni pesanti? Adesso, non chissà quando. Facciano qualcosa, così non si può più andare avanti.Abbiamo già perso tre ragazzi quest’anno, uno la settimana scorsa”.

Migno invoca anche un cambiamento dei regolamenti, soprattutto per le gare minori: “Oggi mi ha salvato la tuta ma questo non è il modo di correre. Occorre modificare il regolamento per gestire il comportamento dei piloti in pista. Penso che siamo tutti d’accordo su questo punto”.

OMNISPORT | 04-10-2021 09:44