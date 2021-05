Moto3, terribile incidente: Dupasquier in gravi condizioni

La paura torna a fare capolino nel mondo dei motori e in particolare del MotoMondiale.

Durante le prove ufficiali del Gp d’Italia classe Moto3 sul circuito del Mugello, infatti, un grave incidente ha coinvolto tre piloti, il giapponese Ayumu Sasaki, lo spagnolo Jeremy Alcoba e lo svizzero Jason Dupasquier.

Le conseguenze peggiori le ha subite proprio quest’ultimo.

Il classe 2001 della Ktm è stato infatti ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Careggi, dove è arrivato attraverso l’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto sul finire delle prove che hanno visto Tatsuki Sukuki, del team SIC58 Squadra Corse, conquistare la pole position.

Il pilota giapponese, che aveva già ottenuto la pole nel Gp di Spagna, ha preceduto Pedro Acosta (KTM Ajo) e Gabriel Rodrigo (Gresini). Il migliore degli italiani, Dennis Foggia (Leopard), aprirà la seconda fila dalla quarta posizione.

Dopo l’incidente la direzione di corsa ha immediatamente interrotto le prove esponendo bandiera rossa. Le attività in pista sono state sospese per un’ora, con conseguente slittamento delle libere 4 della MotoGp e delle qualifiche ufficiali.

La dinamica dell’incidente ha visto Dupasquier perdere il controllo della propria moto in uscita dalla Arrabbiata 2, finendo pesantemente a terra dove è stato centrato prima all’altezza del casco da Sasaki e poi alle gambe da Alcoba.

Ai microfoni di Sky Sport Alcoba, molto scosso, ha raccontato di aver “colpito Dupasquier sulle gambe dopo la caduta. Tutto ok invece per Sasaki che, visitato dai medici, è stato dichiarato abile in vista della gara di domenica.

Dupasquier, nato il 7 settembre 2001, è figlio d’arte: suo Philippe Dupasquier è stato pilota di motocross. Ha debuttato in Moto3 nel 2020, ingaggiato dal team PrüstelGP, ma senza ottenere punti e senza mai riuscire a chiudere tra i primi 15. Quest’anno la svolta con il 10° posto al debutto in Qatar e il 7° nel Gp di Spagna a Jerez de la Frontera.

