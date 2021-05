MotoGP, al Mugello Quartararo in pole: Rossi affonda

Le qualifiche ufficiali della MotoGP si confermano il regno di Fabio Quartararo.

Sul circuito del Mugello, teatro del Gp d’Italia, sesta prova del Mondiale 2021, il pilota francese della Yamaha ha infatti ottenuto la quarta pole consecutiva della stagione.

Dopo essere stato il più veloce anche nelle quarte libere, davanti a Pecco Bagnaia, il leader della classifica generale ha ribadito la propria superiorità piazzando il gran tempo di 1’45″187.

A completare la prima fila saranno due Ducati, quella ufficiale dello stesso Bagnaia e la Pramac di Johann Zarco. I primi tre sono quindi anche i primi della classifica iridata.

Ottimo quarto posto per la sorprendente Aprilia di Aleix Espargaró con il tempo di 1’45″651, davanti a Jack Miller. Il trionfatore degli ultimi due Gp, in Spagna e in Francia, non è riuscito a trovare il feeling giusto con gomma e pista e partirà solo dalla quinta posizione. Ultima piazzola della seconda fila per Brad Binder, mentre a completare la top ten sono Miguel Oliveira, Alex Rins, Joan Mir e Franco Morbidelli.

La sessione di prove ufficiali e anche le libere 4 sono state ritardate di qualche minuto a causa del gravissimo incidente subito durante le prove della Moto3 dal giovane svizzero Jason Dupasquier, travolto dal giapponese Sasaki e dallo spagnolo Alcoba nei minuti finali della sessione e subito ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze in gravi condizioni.

Ancora male Valentino Rossi, che sul circuito dove vanta il record di vittorie (sette) partirà addirittura dal 19° posto, alle spalle di tanti altri italiani: Enea Bastianini è 14° con la Ducati Avintia, Michele Pirro 16° con la Ducati Pramac. Luca Marini 17°, Danilo Petrucci 18°.

Da segnalare, tornando alla MotoGP, le scaramucce durante la parte finale del Q1 tra Maverick Viñales e Marc Marquez. Lo spagnolo della Yamaha, che partirà solo 13° dopo essere stato costretto al Q1, non ha gradito il fatto che il connazionale della Honda (che partirà dal 12° posto) gli abbia preso la scia.

“Ero molto contento già dopo il primo giro, aver abbassato il tempo mi rende ancora più felice”: queste le parole di Quartararo dopo la pole.

Bagnaia pensa invece già alla gara: “Sarà dura, ma abbiamo il passo per provare a vincere. Fabio sarà l’uomo da battere”.

La top ten:

1 F. Quartararo (Yamaha) 1:45.187

2 F. Bagnaia (Ducati) +0.230

3 J. Zarco (Ducati Pramac) +0.245

4 A. Espargaró (Aprilia)

5 J. Miller (Ducati)

6 B. Binder (Ktm)

7 M. Oliveira (Ktm)

8 A. Rins (Suzuki)

9 J. Mir (Suzuki)

10 F. Morbidelli (Petronas)

OMNISPORT | 29-05-2021 15:44