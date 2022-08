MotoGP 2022, GP Austria: vince Bagnaia, secondo Quartararo

21-08-2022 15:07

Francesco “Pecco” Bagnaia su Ducati vince dominando il Gran Premio d’Austria MotoGP di Spielberg e centra così la terza vittoria dopo Assen e Silverstone, per un totale di cinque corse stagionali delle ultime otto. Il centauro torinese precede sul podio il francese Fabio Quartararo su Yamaha, in terza posizione il compagno di squadra Jack Miller. In quarta piazza Luca Marini su Mooney VR46, a seguire Zarco (Ducati Pramac) e sesto Aleix Espargaro (Aprilia). Entro i primi diec Rins (Suzuki), Bezzecchi (Mooney VR46) e Martin (Ducati Pramac), caduto nel finale. Enea Bastianini fuori ad inizio gara per un problema alla ruota anteriore. In classifica generale guida ancora Fabio Quartararo con 200 punti, Aleix Espargaro secondo a -32, terzo Bagnaia a -44, quarto Zarco a -75.

ORDINE DI ARRIVO

1 Bagnaia – Ducati

2 Quartararo – Yamaha

3 Miller – Ducati

4 Marini – Ducati

5 Zarco – Ducati

6 A. Espargaró – Aprilia

7 B. Binder – KTM

8 Rins – Suzuki

9 Bezzecchi – Ducati

10 Martín – Ducati

11 Di Giannantonio – Ducati

12 Oliveira – KTM

13 Viñales – Aprilia

14 Á. Márquez – Honda

15 Dovizioso – Yamaha