MotoGP, Agostini su Bagnaia: "Grande onore per l'Italia"

09-11-2022 14:14

Il 15 volte vincitore del Motomondiale Giacomo Agostini ha parlato ad AS della recente vittoria di pecco Bagnaia nel campionato MotoGP 2022. L’accoppiata moto/pilota italiana non vinceva un Mondiale proprio da Agostini nel 1972.

Queste le parole di Agostini riportate dal Corriere dello Sport:

“È un titolo importante perché un italiano che vince su una moto del nostro paese ci rappresenta in tutto il mondo. È un grande onore per l’Italia che la nostra tecnologia sia rappresentata in questo modo da uno dei nostri piloti e da una delle nostre case. Noi italiani abbiamo bisogno di un eroe, un pilota che faccia cose che gli altri non possono fare e in questo caso Bagnaia è riuscito a vestire questi panni dimostrando una grande intelligenza e maturità. Ci è voluto mezzo secolo perché una dinamica del genere si ripetesse e il motivo per cui ci è voluto così tanto è che non è stato facile confrontarsi con le marche giapponesi che dispongono di strutture più avanzate e di maggiori capitali. È fantastico che la Ducati, una fabbrica molto più piccola di quelle giapponesi, sia riuscita a realizzare tutte queste moto in grado di lottare per la vittoria, dunque i tecnici della casa di Borgo Panigale e tutta la squadra hanno avuto un grande merito”.