MotoGp, al Mugello primo Bagnaia. Rossi fatica e Marquez lo punge

Pecco Bagnaia è stato il più veloce nelle seconde libere del Gran Premio d’Italia, in programma domenica sulla pista del Mugello. Il centauro della Ducati ha chiuso al primo posto il venerdì di test con il tempo di 1:46.147, davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla Yamaha Petronas di Franco Morbidelli.

Al quarto posto c’è Fabio Quartararo, nella top ten anche Aleix Espargarò (Aprilia) e Jack Miller (Ducati). Fuori dai dieci Maverick Vinales, che era stato il più veloce al mattino.

Difficoltà per Valentino Rossi, che soffre anche sulla sua pista preferita: dopo il diciassettesimo posto del mattino, il Dottore non ha brillato neanche nel pomeriggio, finendo al ventunesimo posto.

Della situazione di Rossi ha parlato anche Marc Marquez in un’intervista al Corriere della Sera. L’otto volte campione del mondo è stato come al solito senza peli sulla lingua: “Non mi piace vedere un pilota così a lungo protagonista, uno dei più forti dell’epoca attuale, arrivare tanto indietro. Ma alla fine è la sua vita e se lui è felice così bisogna rispettarlo. Certo, io mi fermerei prima. Non accetterei di lottare per il 15° posto, ma ciascuno è fatto a modo suo“.

Lo stesso Marquez non sta certo attraversando un momento felice: la spalla non è ancora nelle condizioni di lavorare bene e il centauro della Honda non si sente ancora a suo agio in sella: è dodicesimo.

I tempi (primi dieci)

1 F. BAGNAIA 1:46.147

2 A. RINS +0.071

3 F. MORBIDELLI +0.184

4 F. QUARTARARO +0.225

5 B. BINDER +0.289

6 M. OLIVEIRA +0.437

7 T. NAKAGAMI +0.446

8 A. ESPARGARO’ +0.508

9 J. MILLER +0.541

10 J. ZARCO +0.693

OMNISPORT | 28-05-2021 15:09